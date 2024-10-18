نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: مقتل السنوار نقطة تحول لوقف إطلاق النار بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة.

وأضاف كيربي، اليوم الجمعة، أن مقتل السنوار على يد قوات إسرائيلية يحدث نقطة تحول من شأنها تسريع محادثات إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لم يعد إلى طاولة المفاوضات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع كيربي قائلًا: "لسنا في وضع الآن يسمح لنا بإجراء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة دعت إسرائيل وحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبنانية إلى اغتنام فرص التغيير بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس.

وأضاف أوستن حين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة القتال "سنرى كيف تتطور الأمور".

وتابع "لكن من الواضح أن هناك فرصًا لتغيير الاتجاه، ونأمل أن تستغل الأطراف هذا، سواء في لبنان أو في غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن السنوار، العقل المدبر للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل العام الماضي، قُتل في عملية بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء.

وأكد أوستن أيضًا، استعداد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لدعم الدفاع عن إسرائيل.