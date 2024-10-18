نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تعلن رسميًا استشهاد قائدها يحيى السنوار (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- حماس تعلن رسميًا استشهاد قائدها يحيى السنوار (تفاصيل)

أعلنت حركة حماس عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة. ويُعد السنوار واحدًا من أبرز قيادات الحركة، حيث قاد العديد من المعارك وناضل من أجل حقوق الفلسطينيين، مُظهرًا شجاعةً وتصميمًا على المواجهة. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل استشهاد السنوار، وتأثيره على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام.

استشهاد يحيى السنوار حدث تاريخي في مسيرة المقاومة

أعلن القيادي بحركة حماس، خليل الحية، استشهاد السنوار، مُعبرًا عن فخر الحركة به. حيث قال: "ننعي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد يحيى السنوار، قائد معركة طوفان الأقصى". وأكد الحية أن السنوار واصل عطاءه حتى آخر لحظة، مشددًا على دوره الكبير في تاريخ الحركة.

لطالما كان يحيى السنوار رمزًا من رموز المقاومة الفلسطينية. وقد تميزت مسيرته بالتحديات الكبيرة، حيث واصل نضاله حتى بعد خروجه من المعتقل. وذكر الحية أن السنوار كان مثالًا يُحتذى به في الصمود والعطاء، مُشيرًا إلى أنه استمر في تقديم الدعم والمساندة لقضية فلسطين.

أثر استشهاد السنوار على حماس والمقاومة

في بيانه، أكد الحية أن دماء الشهداء ستظل توقد الطريق وتزيد من إصرارهم على الصمود والثبات. "نحن على عهدك يا أبا إبراهيم، ورايتك لن تسقط"، جاء في كلماته، لتؤكد التزام الحركة بمواصلة النضال حتى تحقيق أهدافها.

وأصدرت حماس بيانًا آخر نعت فيه السنوار كأحد "أشجع الرجال"، مُعبرة عن فخرها بشجاعته وتضحياته. حيث جاء في البيان: "كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها". ويعكس هذا البيان مدى تأثير استشهاد السنوار على المجتمعات العربية والإسلامية، حيث يُعتبر رمزًا للمقاومة والصمود.