العالم اليوم - السعودية تمنح إنتر ميلان ترخيصاً لمزاولة أعماله في المملكة

انتم الان تتابعون خبر السعودية تمنح إنتر ميلان ترخيصاً لمزاولة أعماله في المملكة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:31 صباحاً - منحت وزارة الاستثمار السعودية، نادي إنتر ميلان الإيطالي الرخصة الاستثمارية لمزاولة أعماله في المملكة لصناعة جيل جديد من المواهب.

وأطلق نادي إنتر ميلان الإيطالي فور حصوله على رخصة الاستثمار في السعودية أول أكاديمية تتبع له في مدينة جدة، بينما سيكون له مقر إقليمي في العاصمة الرياض، بالشراكة مع أحد الشركات الرياضية المتخصصة، وفقا للبيان الصادر اليوم الخميس .

وتهدف الأكاديمية إلى اكتشاف وتطوير المواهب وصناعة أجيال من الأبطال والقادة بهدف تمكينهم من تحقيق إنجازات على صعيد رياضة كرة القدم، ودعم الأندية السعودية بنجوم واعدة، مع تطوير وتنمية المواهب الرياضية داخل وخارج حدود الملعب.

ووفقا للبيان ،ستعزز هذه الخطوة حضور نادي إنتر ميلان في السوق العربي عامة والسعودي خاصة.

كمان أكدت إدارة النادي الإيطالي أنه تبين لها قوة القاعدة الجماهيرية في المنطقة لناديهم حيث أظهرت بالفعل مستويات عالية من الحماس للفريق بفضل مشاركته وانتصاراته في كأس السوبر الإيطالي في السعودية على مدار العامين الماضيين، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وكانت إدارة النادي الإيطالي قد أصدرت بيانا إعلاميا بعد الحصول على الرخصة الاستثمارية، رحبت فيها كثيرا بخطوتها الإستراتيجية الجديدة، حيث قال أليساندرو أنتونيلو، الرئيس التنفيذي لشركة "إف سي إنترناسيونالي ميلانو": "من خلال هذا الترخيص، يلتزم النادي بتقديم إضافة للقطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية من خلال دعم تطوير قطاعها الرياضي وتعزيز مشاركة الشركات المحلية كجزء من شبكتنا العالمية".

وأعرب الأسطورة الأرجنتينية السابق وقائد النادي في حقبة سابقة ونائب الرئيس الحالي خافيير زانيتي، عن سعادته قائلا: "منذ أن لعبنا لأول مرة هنا في الرياض، أذهلنا الشغف الذي يتمتع به الشباب السعودي تجاه نادينا ونتطلع إلى إشراكهم بشكل أكبر في عالم إنترناسيونالي .إن جوهر ما نقوم به في الإنتر هو تطوير اللاعبين الشباب".