العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد منطقة الطيبة بحزب الله

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد منطقة الطيبة بحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:31 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، أن سلاح الجو نفذ غارات على نحو 150 هدفا في غزة وفي العمق اللبناني مستهدفاً مسلحين ومستودعات ذخيرة وأعمدة إطلاق ومواقع قنص ومراقبة.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي اغتال محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات من الفريق القتالي التابع للواء السابع على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق باتجاه بلدات شمال البلاد ودمرتها.

في الوقت نفسه، تواصل مقاتلات الفرقتين 36 و91 عملياتها في منطقة جنوب لبنان، وعثرت القوات على العديد من الأسلحة بما في ذلك أسلحة القناصة، والكثير من المعدات القتالية، وقاذفات مضادة للدبابات وصواريخ من نوع بركان جاهزة للاستخدام وموجهة نحو أراضي البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم تحديد ما يقرب من 15 قذيفة صاروخية تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم اعتراض بعض المقذوفات والتعرف على عدد من المقذوفات التي سقطت.

وأضاف أنه خلال الليل، تم اعتراض طائرة بدون طيار على طول الساحل الإسرائيلي، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.