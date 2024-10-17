بايدن يشكر الجيش الإسرائيلي على اغتيال السنوار

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و"هنأه باغتيال يحيى السنوار"، مؤكدا أن "هناك فرصة لإطلاق سراح الأسرى".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أشاد "الرئيس الأمريكي بالجيش الإسرائيلي على عمله".



واتفق بايدن ونتنياهو على أن "هناك فرصة للمضي قدما في إطلاق سراح الأسرى، وأنهما سيعملان معا لتحقيق هذا الهدف".

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الخميس، في كلمة عقب إعلان اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، إن هذه "فرصة"، لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم إجراء أول اختبار للحمض النووي وقد تأكد أن السنوار قتل في مواجهة في رفح.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حماس" لن تحكم غزة بعد الآن، وذلك عقب مقتل يحيى السنوار.

كما انتقدت عائلات الرهائن الإسرائيليين نتنياهو، مؤكدة أن "اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار إنجاز وليس انتصارا