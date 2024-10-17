فرنسا تؤكد ضرورة الحوار مع روسيا وتقول إن قوات كييف وضعها صعب على خط الجبهة

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أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن باريس تؤيد اقتراح كييف بدعوة روسيا لحضور المؤتمر الدولي الثاني حول أوكرانيا، المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري.

وقال بارو لقناة LCI التلفزيونية إن أوكرانيا تمر بلحظة صعبة ومن الصعب عليها الصمود على خط الجبهة.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستستقبل الشتاء بقطاع طاقة مدمر إلى حد كبير.

وأضاف عندما سئل عما إذا كانت باريس مستعدة للحوار مع روسيا: "الأوكرانيون أنفسهم اقترحوا دعوة روسيا لحضور المؤتمر الدولي الثاني، ونحن نؤيد هذا القرار".

ووفقا له فإن هذا المؤتمر سيعقد "بلا شك" قبل نهاية عام 2024.

وانعقد المؤتمر الأول حول أوكرانيا في سويسرا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو. ولم تقم سويسرا، التي نظمت المؤتمر بالاتفاق مع السلطات في كييف، بدعوة روسيا. ولم تشارك وفود بعض الدول، بما فيها الصين، في المؤتمر. ولم تؤيد أي من دول "بريكس" البيان الختامي.

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو لن تشارك في أي مؤتمر محتمل جديد حول أوكرانيا على غرار ما عقد في سويسرا في يونيو الماضي بطلب من كييف