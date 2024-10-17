القوات الأمريكية تنفذ ضربات متعددة على منشآت أسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الخميس تنفيذ ضربات متعددة على منشآت أسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" في بيان إن القوات نفذت ضربات جوية متعددة ودقيقة على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين داخل مناطق تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

وأضافت أن المخازن تحتوي على أسلحة تقليدية متقدمة مختلفة تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأمريكية والدولية التي تبحر في المياه الدولية في جميع أنحاء البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفادت بأن هذه الإجراءات اتخذت بهدف تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على الشحن التجاري الدولي وعلى أفراد وسفن الولايات المتحدة والتحالف والطواقم التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتقليص قدرتهم على تهديد الشركاء الإقليميين.

وأشارت في البيان إلى أن قوات القيادة المركزية استهدفت منشآت الحوثيين المحصنة تحت الأرض والتي تضم صواريخ ومكونات أسلحة وذخائر أخرى تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية في جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت أن قطعات القوات الجوية والبحرية الأمريكية بما في ذلك قاذفات الشبح بعيدة المدى من طراز "بي-2 سبيريت" التابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت جزءا من العملية.

وأكدت أن استخدام قاذفة "بي-2 سبيريت" يوضح القدرات الواسعة للولايات المتحدة للوصول إلى هذه الأهداف عند الضرورة، وفي أي وقت، وفي أي مكان.

وأوضحت في البيان أن تقييم أضرار الضربة جارية وليس هناك ما يشير إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.



وفجر الخميس أفادت وسائل إعلام يمنية بأن 15 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في العاصمة صنعاء ومدينة صعدة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية إن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 6 غارات على مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب العاصمة".

وأضافت أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ9 غارات منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة، شمال غربي اليمن