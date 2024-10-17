نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أمريكا بعد استشهاد يحيى السنوار: كان المسؤول عن عملية 7 أكتوبر وسنضاعف جهودنا لوقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الأمريكية، إجراء الوزير أنتوني بلينكن، اليوم، اتصالات مع نظرائه وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة لإنهاء الحرب، وذلك عقب إعلان جيش الاحتلال رسميا استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن السنوار كان المسؤول عن عملية 7 أكتوبر وما تبعها من حرب قتلت عشرات الآلاف من المدنيين، لافتة إلى أنها ستضاعف جهودها لإعادة المختطفين ووقف إطلاق النار.

محمد يحيى السنوار يثير الجدل بعد استشهاد والده: "أبي بخير"

وعلق نجل الشهيد يحيى السنوار "محمد" على اغتيال والده في عملية جيش الاحتلال في مدينة رفح، وذلك من خلال حساب منسوب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك"، قائلًا: "أبي بخير".

محمد يحيى السنوار يثير الجدل بعد استشهاد والده: "أبي بخير"

هاريس بعد استشهاد يحيى السنوار: إسرائيل تدافع عن نفسها

كما قالت نائب الرئيس الأمريكي والمرشحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

هاريس بعد استشهاد يحيى السنوار: ينبغي إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة

وأضافت أنه ينبغي إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة، لافتة إلى أن حرب غزة قادت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

هاريس بعد استشهاد يحيى السنوار: هذه اللحظة تمنحنا الفرصة لإنهاء الحرب في غزة

وأوضحت هاريس، أن هذه اللحظة تمنحنا الفرصة لإنهاء الحرب في غزة.

كامالا هاريس تعلق على استشهاد يحيى السنوار.. ماذا قالت؟

وقالت كامالا هاريس، تعليقًا على استشهاد يحيى السنوار قائد حركة حماس، إنه يتم القضاء على حركة حماس وتم القضاء على قياداتها.

أول تعليق رسمي من "بايدن" على استشهاد يحيى السنوار

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، قائلًا: إن السنوار كان مسؤولا عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين ومواطني أكثر من 30 دولة.

بايدن بعد استشهاد يحيى السنوار: سأتحدث مع نتنياهو قريبا لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب

وأكد جو بايدن، بعد استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قريبا لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، مضيفًا أن الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة دون سيطرة حماس على السلطة.

‏نتنياهو بعد استشهاد يحيى السنوار: حماس لن تحكم غزة مجددا

من جهته؛ ‏‌‏أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد إعلان استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار في مدينة رفح، عدم حكم حركة حماس في قطاع غزة مجددًا.

نتنياهو: المنطقة لديها الفرصة لإحلال السلام والازدهار

وقال ‏رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن المنطقة لديها الفرصة لإحلال السلام والازدهار.

‌‏نتنياهو لسكان غزة: السنوار دمّر حياتكم

ووجه نتنياهو، رسالة إلى سكان قطاع غزة، قائلًا: "‌‏يحيى السنوار دمّر حياتكم".

‌‏نتنياهو: الحرب لم تنته بعد

كما أ‌كد بنيامين نتنياهو، عقب استشهاد يحيى السنوار قائد حركة حماس، أن الحرب لم تنته بعد.

نتنياهو يعلن استشهاد يحيى السنوار قائد حركة حماس

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن رسميا استشهاد يحيى السنوار قائد حركة حماس

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن اغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع.

وجاء في بيان الاحتلال: "في ختام عملية مطاردة استمرت عامًا كاملًا، تمكنت قوات الجيش، بالتعاون مع جهاز الشاباك، من تصفية يحيى السنوار، زعيم حركة حماس، الذي أشرف على تنفيذ المجزرة المروعة في السابع من أكتوبر. السنوار كان أحد القادة الرئيسيين لحركة حماس، حيث قاد أنشطتها العسكرية وروّج لإيديولوجيتها طوال فترة الحرب وبعدها".

كما أشار البيان إلى أن السنوار "كان مختبئًا طوال الفترة الماضية في مواقع تحت الأرض وفي أنفاق حماس بين المدنيين في قطاع غزة، وقامت قوات الاحتلال بتنفيذ عشرات العمليات لتضييق الخناق عليه، ما أدى في النهاية إلى تحديد مكانه والقضاء عليه".

وأضاف البيان: "بعد تنفيذ عملية عسكرية دقيقة، وبناءً على معلومات استخبارية من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية، تمكنت قوة خاصة من لواء 828 من رصد وقتل ثلاثة مقاومين، وبعد فحص هوية القتلى، تم التأكيد على استشهاد يحيى السنوار".