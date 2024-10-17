نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: أوكرانيا لا تطور أسلحة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي أن كييف لم تقل أبدا إنها تستعد لتصنيع أسلحة نووية، وأوكرانيا لا تعمل على تطورها.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته: "لم نقل أبدا إننا نستعد لتصنيع أسلحة نووية. ونحن لا نطور أسلحة نووية".

وأفادت صحيفة "بيلد" اليوم نقلا عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أن أوكرانيا، إذا رفض الغرب قبولها عضويتها في "الناتو"، يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية لاستخدامها ضد الجيش الروسي