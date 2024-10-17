نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واشنطن بوست": مواقف الدول الكبرى في "الناتو" لم تتغير بشأن انضمام أوكرانيا للحلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مواقف الدول الكبرى الأعضاء في "الناتو" فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الحلف لم تتغير.

ونقلت الصحيفة كلام دبلوماسي من "الناتو" لم تذكر اسمه: "لا أرى أي تغييرات (في مواقف الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة). بعض القرارات لن يتم اتخاذها في اليوم الأول للإدارة الأمريكية الجديدة. وقد تستغرق القرارات بعض الوقت حتى يتم تحديد مناصب جديدة".

وأشار مسؤول آخر في الحلف إلى أن بعض الدول غير مقتنعة بضرورة قبول أوكرانيا.

واعتبر أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وتوفير الضمانات الأمنية بموجب ميثاق الحلف لا ينبغي توقعه إلا بعد انتهاء النزاع وترسيم الحدود القائمة في ذلك الوقت.

وكتبت الصحيفة في وقت سابق أنه من غير المرجح التوصل إلى قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح ممثل عن الإدارة الأمريكية سابقا بإنه لا يوجد حاليا إجماع بين الحلفاء في "الناتو" بشأن مسألة قبول أوكرانيا في الحلف، ولا تزال المناقشات حول هذا الأمر مستمرة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا. مشددا على أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة