العالم اليوم - أسهم شركات الرقائق الأميركية ترتفع.. وإنفيديا عند قمة جديدة

انتم الان تتابعون خبر أسهم شركات الرقائق الأميركية ترتفع.. وإنفيديا عند قمة جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - سجل سهم إنفيديا أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس، مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة بعد توقعات مبيعات قوية من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي.إس.إم.سي) الرائدة في القطاع عززت تفاؤل المستثمرين بشأن الطلب على المعالجات المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ورفعت "تي.إس.إم.سي"، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لحساب شركات أخرى، توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية، وقالت إن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي ستشكل ما بين 13 و19 بالمئة من إيراداتها للعام بأكمله.

وصعدت الأسهم المدرجة للشركة في الولايات المتحدة بأكثر من 11 بالمئة مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.

وعززت توقعات الشركة الرائدة في إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ثقة المستثمرين في آفاق شركات تصنيع الرقائق التي ارتفعت قيمتها السوقية بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب زيادة الإنفاق على الرقائق من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وارتفع سهم شركة إنفيديا، الرائدة في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي وإحدى عملاء تايوان لصناعة أشباه الموصلات، بنحو أربعة بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 140.89 دولار، قبل أن يقلص مكاسبه ويسجل زيادة اثنين بالمئة في وقت لاحق من الجلسة.

وحققت منافستها الأصغر إيه.إم.دي، مكاسب تتجاوز واحدا بالمئة، كما صعدت أسهم برودكوم وكوالكوم وميكرون بمعدلات تتراوح بين واحد بالمئة إلى 3.6 بالمئة.