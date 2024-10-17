العالم اليوم - كاميرا درون تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة السنوار

انتم الان تتابعون خبر كاميرا درون تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - كشف فيديو نشره الجيش الإسرائيلي اللحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.

وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به بقذيفة دبابة، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.

وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.

وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.