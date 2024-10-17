نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعماء الاتحاد الأوروبي يؤكدون على تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قادة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة المنعقدة في بروكسل استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، ووجهوا دعوة لزيادة وتسريع إمدادات منظومات الدفاع الجوي والذخيرة.

وجاء في ختام القمة أن "المجلس الأوروبي يدعو إلى زيادة سريعة للدعم العسكري وتسريع عمليات الإرسال، وخاصة منظومات الدفاع الجوي والذخائر والصواريخ".

كما أعرب الزعماء عن تأييدهم لزيادة دعم صناعة الدفاع الأوكرانية، ورحبوا بقرار تمديد ولاية مهمة تدريب الاتحاد الأوروبي للجيش الأوكراني.

بينما اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في مقابلة نشرها اليوم موقع The Pioneer أن الوضع في ساحة المعركة يؤكد خسارة الاتحاد الأوروبي ودول الغرب الصراع في أوكرانيا.

وقدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بنحو 242 مليار دولار.

ووفقا لبلينكن، قدمت الولايات المتحدة 94 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، وقدم الشركاء الأوروبيون والآسيويون وغيرهم 148 مليار دولار.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توريد أسلحة جديدة إلى كييف، بما في ذلك طائرات "إف-16"، لن يغير الوضع على الجبهة، بل سيؤدي فقط إلى إطالة أمد النزاع