نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرائيل كاتس يوجه رسالة شخصية إلى العشرات من وزراء الخارجية حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الخميس إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيوجه رسالة شخصية إلى العشرات من وزراء الخارجية حول العالم.

وذكرت وسائل الإعلام أن كاتس قال في رسالته "القاتل الرئيسي يحيى السنوار والمسؤول عن المذبحة والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، قتل اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف الوزير: "هذا إنجاز عسكري ومعنوي كبير لإسرائيل وانتصار للعالم الحر بأكمله ضد محور الشر المتمثل في الإسلام المتطرف بقيادة إيران".

وأفاد في رسالته بأن "القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة من دون حماس ومن دون سيطرة إيرانية".

وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل بحاجة إلى الدعم والمساعدة الآن أكثر من أي وقت مضى