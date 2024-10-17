نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع إسرائيلي مرتقب لبحث تأثير اغتيال السنوار على الصفقة مع حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة الإسرائيلية 13 بأنه سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة، نقاشا بشأن المفاوضات من أجل صفقة تبادل الأسرى وتأثير اغتيال يحيى السنوار على سيرها.

ونقلت القناة عن عدة مصادر في الحكومة أنه "سيكون خلال أيام أو ربما في نهاية الأسبوع، نقاش بشأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين في غزة وتأثير القضاء على السنوار على استمرار المفاوضات".

ووفقا للقناة، فإن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، يقدرون بأن اغتيال السنوار "سيساعد في التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس".

ويوم الخميس 17 أكتوبر 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في مقتل زعيم حركة "حماس" خلال اشتباكات مع القوات بمنطقة تل السلطان في مدينة رفح، وفي وقت لاحق أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي خبر مقتل يحيى السنوار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم إجراء أول اختبار للحمض النووي وقد تأكد أن السنوار قتل في مواجهة في رفح.