نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تنفي إصدار أي بيان رسمي بشأن تأكيد أو نفي اغتيال السنوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور عاجل، نفت حركة حماس بشكل قاطع إصدار أي بيان رسمي يتعلق بتأكيد أو نفي الأنباء المتداولة حول اغتيال القيادي يحيى السنوار. تأتي هذه التصريحات وسط موجة من الشائعات والتكهنات حول مصير السنوار بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس.

وأكدت الحركة أن كل ما يُنشر حول مصير السنوار لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. يظل الغموض يكتنف مصير السنوار، فيما تترقب الأوساط المحلية والدولية أي إعلان رسمي من حماس أو الجهات ذات الصلة.

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، في تصريح رسمي أن القيادي في حركة حماس، يحيى السنوار، قد تم قتله. وجاء هذا التصريح في إطار التطورات العسكرية الجارية بين إسرائيل وحماس، حيث أشار أوحانا إلى أن مقتل السنوار يمثل ضربة كبيرة لحركة حماس وقوتها العسكرية والسياسية. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الإسرائيلية لتعزيز الأمن والقضاء على التهديدات الموجهة ضدها من قطاع غزة.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلقي كلمة مهمة اليوم في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. تأتي هذه الكلمة في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة، وخاصة بعد الأنباء المتداولة حول مقتل القيادي في حركة حماس، يحيى السنوار. يُتوقع أن تتناول الكلمة آخر المستجدات على الساحة الأمنية وخطط الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع التصعيد الحالي في غزة، بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي من التحركات الإقليمية والدولية بشأن الصراع مع حماس.