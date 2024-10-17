نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الكنيست أمير أوحانا: السنوار قتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، في تصريح رسمي أن القيادي في حركة حماس، يحيى السنوار، قد تم قتله. وجاء هذا التصريح في إطار التطورات العسكرية الجارية بين إسرائيل وحماس، حيث أشار أوحانا إلى أن مقتل السنوار يمثل ضربة كبيرة لحركة حماس وقوتها العسكرية والسياسية. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الإسرائيلية لتعزيز الأمن والقضاء على التهديدات الموجهة ضدها من قطاع غزة.

علنت الشرطة الإسرائيلية في تصريح عاجل عن تعرفها على جثة تعتقد أنها تعود إلى القيادي في حركة حماس، يحيى السنوار، وذلك من خلال تحليل الأسنان. وأشارت المصادر إلى أن الفحوص الأولية قد أكدت الهوية، إلا أن السلطات ما زالت تقوم بمزيد من الفحوصات لضمان دقة النتائج.

جاء هذا التطور بعد أيام من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحركة حماس، وسط عمليات عسكرية متبادلة وارتفاع أعداد الضحايا. وفي حال تأكيد هوية الجثة، فإنه قد يكون لذلك تداعيات سياسية وأمنية كبيرة على المنطقة، وسط تكهنات حول تأثيره على قيادة حماس وتوجهاتها المستقبلية.

وتبقى تفاصيل هذه القضية محل متابعة دقيقة من الجهات الأمنية في إسرائيل، وسط انتظار لتصريحات رسمية أكثر حول نتائج الفحوص النهائية، التي قد تلقي الضوء على مستقبل الصراع في غزة والردود المتوقعة من جانب حماس.