نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول منشور لـ "كتائب "القسام" بعد تقارير اغتيال يحيى السنوار في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد لتفجير نفق في قوة هندسية إسرائيلية للمرة الثانية بمنطقة الريان شرق رفح، في أول منشور بعد تقارير اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

وكانت "كتائب القسام" قد عرضت السبت الماضي مشاهد لتفجير عناصرها نفس النفق في قوة هندسية إسرائيلية.

وأعلنت "القسام" في وقت سابق من اليوم أن مقاتليها تمكنوا من تفجير مبنى فخخ مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة غرب مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي الأيام القليلة الماضية تحدثت كتائب "القسام" ضمن عدة بيانات ومقاطع مصورة عن استهدافها لقوات وآليات عسكرية إسرائيلية في شمال القطاع لا سيما في منطقة جباليا التي كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لها مؤخرا