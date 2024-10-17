نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات أمريكية رسمية نشرت اليوم الخميس، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العمل في الولايات المتحدة، أن عدد الطلبات الأولية تراجع بمقدار 19 ألف طلب إلى 241 ألفا، خلال الأسبوع المنتهي في الـ12 من أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك خلافا لتوقعات الخبراء والمحللين الذين شملهم استطلاع بوابة Trading Economics، إذ أشاروا إلى زيادة بواقع 260 ألف طلب.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع بمقدار 4750 طلبًا إلى 236.25 ألف طلب