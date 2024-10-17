عاجل:- يوآف جالانت يلمح إلى اغتيال يحيى السنوار: إسرائيل تحقق في مقتل زعيم حماس

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أحمد جودة - القاهرة - نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تدوينة مثيرة للجدل على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عقب الإعلان عن تحقيق الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك في احتمالية اغتيال زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار.

تدوينة جالانت ورسالة قوية

شارك جالانت صورة تحتوي على القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف والأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقد تم وضع علامة "X" على كل منهما، فيما وُضعت صورة سوداء في المنتصف تحمل نفس العلامة، في إشارة محتملة إلى عملية تصفية جديدة.

وكتب في تدوينته: "سنصل إلى كل إرهابي ونقضي عليه"، في رسالة واضحة تؤكد استمرار العمليات العسكرية ضد قادة الفصائل المسلحة.

تحقيقات حول مقتل يحيى السنوار

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تعتمد في هذه المرحلة على فحوصات الحمض النووي لمطابقة هوية الجثة المشتبه فيها، نظرًا لأن السنوار كان معتقلًا سابقًا لدى إسرائيل، مما يسهّل عملية المطابقة.

الجيش الإسرائيلي يحقق في هوية المستهدفين

في وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في مقتل ثلاثة عناصر من حركة حماس خلال عمليات عسكرية في غزة، لكن لم يتم حتى الآن التأكد من هويتهم بشكل نهائي.

ويجري التعاون مع جهاز الشاباك للتوصل إلى تفاصيل أكثر حول هذا الاحتمال.