نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: نحقق في احتمال مقتل السنوار خلال نشاط للجيش في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق مع جهاز الأمن العام "الشاباك" في احتمال مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار خلال نشاط للجيش في غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "خلال نشاط لقوات الجيش في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحد الذين قضي عليهم هو يحيى السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيا من هويتهما".

وأفاد بأنه "في المبنى الذي قضي داخله على المخربين لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة. حيث تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة