العالم اليوم - برسالة مشفرة وصورة.. غالانت يلمح إلى مقتل السنوار

انتم الان تتابعون خبر برسالة مشفرة وصورة.. غالانت يلمح إلى مقتل السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، رسالة "غامضة" يبدو أنها تؤكد تصفية زعيم حركة حماس، يحيى السنوار.

ويقتبس غالانت آية من التوراة تقول: "ستطارد أعداءك فيسقطون أمامك بالسيف".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنصل إلى كل إرهابي ونقضي عليه".

وأرفق غالنت التعليق بصورة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، و زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، وصورة سوداء يشير من خلالها إلى عملية تصفية مهمة.

وأكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية، مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، إنهما يحققان في احتمال مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة.

وذكر بيان مشترك أنه "خلال العمليات التي قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قتل ثلاثة إرهابيين. ويحقق الجيش الإسرائيلي والشاباك في احتمال أن يكون أحد الإرهابيين هو يحيى السنوار. ولا يمكن في هذه المرحلة التأكد من هوية الإرهابيين".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جميع الفحوصات الأولية تشير إلى مقتل السنوار.