العالم اليوم - مبيعات التجزئة في أميركا ترتفع بأكثر من المتوقع

انتم الان تتابعون خبر مبيعات التجزئة في أميركا ترتفع بأكثر من المتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، وهو ما يدعم الآراء القائلة بأن الاقتصاد حافظ على وتيرة قوية للنمو في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 بالمئة في أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تتألف في معظمها من السلع وليست معدلة في ضوء التضخم، بنسبة 0.3 بالمئة.

وتراوحت التقديرات بين عدم حدوث تغيير وزيادة بنسبة 0.8 بالمئة.

ومن المرجح ألا تؤدي علامات متانة الاقتصاد إلى تثبيط عزيمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، ولكنها ستعزز التوقعات بخفض أصغر بنحو 25 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض.