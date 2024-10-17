العالم اليوم - غزة في اليوم 377 للحرب.. تدمير وحصار ومعاناة في الشمال

انتم الان تتابعون خبر غزة في اليوم 377 للحرب.. تدمير وحصار ومعاناة في الشمال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:25 صباحاً - انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة جثامين 6 قتلى فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي سابق في بلدة الفخاري شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما لوحظ تقدم محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شمالي مخيم البريج، وسط إطلاق نار كثيف وعمليات تمشيط.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 377 شهدت مناطق متفرقة من القطاع سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات نسف لمربعات سكنية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

ووفقا لمراسلنا، فقد قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على منزل مأهول في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الاسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي حصار وتطويق شمالي القطاع بالتزامن مع عملياته العسكرية البرية في تلك المنطقة التي شهدت في الساعات الماضية قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل المواطنين غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

هذا وشنت الطائرات الحربية غارة على مدرسة خليفة، التي تؤوي نازحين خلف أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع، وأسفرت عن تدمير الطابق الثالث فيها وإصابة العشرات من النازحين فيما اشتعلت النيران في بعض أجزائها بعد قصفها بالقنابل الفسفورية.

وينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة التدمير الممنهج للمباني والتهجير القسري للمواطنين في شمال القطاع خاصة في مخيم جباليا، في ظل معاناة نحو 400 ألف مواطن في شمال القطاع من حصار مطبق، رافضين التهجير ومغادرة منازلهم نحو جنوب القطاع، بينما أعلن الدفاع المدني أن 200 ألف مواطن في مخيم جباليا يعيشون بدون طعام أو شراب أو دواء لليوم الـ13 على التوالي.