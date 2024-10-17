نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين العرب وتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس ١٧ أكتوبر الجاري في الدورة الخامسة عشر لمنتدى الاقتصاد العربي التركي الذي يعقد في مدينة اسطنبول.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط اكد خلال كلمته على أهمية تعميق العلاقات العربية التركية في كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادي، معتبرًا ان تركيا من أكبر الشركاء التجاريين لبلدان العالم العربي حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية وتركيا نحو ٤٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٢، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون المستمر سيساهم في استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية، وملمحًا إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كجسر اقتصادي مهم بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأكد أبو الغيط، على أهمية اعطاء الأولوية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة في أقرب الآجال من أجل تعزيز التدفقات التجارية، ودعم مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.