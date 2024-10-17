العالم اليوم - بعد إنذار بالإخلاء.. غارة إسرائيلية تستهدف "تمنين" في البقاع

انتم الان تتابعون خبر بعد إنذار بالإخلاء.. غارة إسرائيلية تستهدف "تمنين" في البقاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا جديدا بالإخلاء إلى سكان بمنطقة البقاع في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم الخميس: "إنذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدا المتواجدين في المبنى الواقع في منطقة تمنين، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وفي أعقاب ذلك، أفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على "تمنين" في البقاع شرقي لبنان.

وشوهد الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء البقاع.

ويبدو أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المنطقة التي حددها الجيش الإسرائيلي والتي طالب السكان بإخلائها، حيث جاءت بعد ساعة تقريبا من طلب الإخلاء.

اغتيال قائد كتيبة بنت جبيل

من ناحية ثانية، أعلنت القوات الإسرائيلية اغتيالها محمد عواشة، قائد كتيبة في بنت جبيل، التابعة لتنظيم حزب الله.

وكان عواشة مسؤولا عن تعزيز خطوط إطلاق النار من عدد من قرى منطقة بنت جبيل صوب إسرائيل وفق البيان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أنه خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة قضت العمليات البرية والغارات الإسرائيلية على أكثر من 45 مسلحاً ودمرت أكثر من 150 هدفاً لحزب الله.

ومن بين الأهداف التي تم الهجوم عليها مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ومباني عسكرية تابعة للتنظيم.