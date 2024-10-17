العالم اليوم - بـ183 مليون دولار.. شركة دنماركية تعرض الاستحواذ على "دومتي"

انتم الان تتابعون خبر بـ183 مليون دولار.. شركة دنماركية تعرض الاستحواذ على "دومتي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" في إفصاح للبورصة المصرية عن تلقيها عرض شراء إجباري من شركة "آرلا فودز" الدنماركية للاستحواذ على كامل أسهمها بنسبة 100 بالمئة بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.9 مليار جنيه (حوالي 183 مليون دولار) بسعر بـ 31.48 جنيه للسهم الواحد.

وقفز سعر سهم "دومتي" بنحو 20 بالمئة في جلسة الأربعاء، مسجلا 21.63 جنيه مقابل 18.03 جنيه بختام تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ المحتملة.

وفي بيان رسمي، أكدت أرلا فودز، أن سوق الألبان في مصر تعتبر سوقًا كبيرة، وأن دومتي تُعد رائدة في هذا القطاع، الأمر الذي يجعلها متوافقة تمامًا مع استراتيجية الشركة في مصر.

وتعتزم الشركة الدنماركية شطب "دومتي" من البورصة المصرية، ومن المتوقع أن تستمر عائلة الدماطي في المساهمة في الشركة جنبًا إلى جنب مع "آرلا فودز" الدنماركية، حيث سيستمر محمد الدماطي، في منصب الرئيس التنفيذي.

يذكر أن شركة "دومتي" تأسست في عام 1989، وهي متخصصة في إنتاج الأجبان ومنتجات الألبان، وقد أضافت خط إنتاج العصائر في عام 2013، وتمتلك الشركة مصنعين وتوظف أكثر من 4000 موظف.