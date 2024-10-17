نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مستوى المعاناة في غزة يتجاوز القدرة على الوصف والمساءلة ضرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن الدولي، أن مستوى المعاناة في غزة يتجاوز القدرة على الوصف والاستيعاب.

وأشارت إلى ضرورة ضمان المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية وإنهاء الفظائع المستمرة، داعية جميع الدول إلى استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

تفاصيل الوضع الإنساني في غزة

في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، أفادت مسويا بأن التقارير تشير إلى مقتل 400 فلسطيني خلال أسبوع واحد، وإصابة 1500 آخرين بجروح.

ووصفت المشهد المرعب للمصابين والنازحين الذين يحترقون بالقرب من مستشفى الأقصى، دون توفر الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم.

تصاعد القتال في شمال غزة

وتحدثت مسويا عن تصاعد العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، خاصة في مناطق جباليا، حيث يعاني السكان من حصار مشدد.

وأضافت أن 13 فردًا من عائلة واحدة قتلوا بعد منع عمال الإنقاذ من الوصول إليهم، مشيرة إلى أن 3 مستشفيات فقط من أصل 10 في شمال غزة ما زالت تعمل، ولكن بأدنى طاقتها.

دعوة للتدخل الإنساني

اختتمت مسويا حديثها بتساؤل مؤلم: "إذا لم يوقظ هذا الرعب شعورنا بالإنسانية ويدفعنا للعمل، فما الذي يمكن أن يفعل ذلك؟"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ المدنيين وضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين.