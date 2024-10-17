نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران الأمريكي والبريطاني يستهدف مواقع الحوثيين في صعدة باستخدام قاذفات حديثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة غارات جوية على مدينة صعدة اليمنية، حيث استهدفت مواقع تابعة للحوثيين.

تم الهجوم باستخدام قاذفات "بي 2 سبيريت"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القاذفات ضد الحوثيين في اليمن.

تصريحات وزير الدفاع الأمريكي

في بيان صحفي، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأمريكية استهدفت خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية الأرواح والمصالح الأمريكية، كما تسعى إلى ردع الهجمات على المدنيين وشركائها الإقليميين، وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

استخدام قاذفات "بي 2 سبيريت"

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم الأخير شهد استخدام قاذفات "بي 2 سبيريت"، وهي قاذفات قنابل متطورة ذات قدرات عالية في تنفيذ ضربات دقيقة، حيث تم توجيهها لاستهداف مواقع تحت الأرض تتعلق بتخزين الأسلحة.