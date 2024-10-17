نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، مما أسفر عن حالة تأهب واسعة في المنطقة المستهدفة. وأشارت التقارير الأولية إلى تفعيل صفارات الإنذار وتحرك سريع من القوات الإسرائيلية للرد على الهجوم.

في الوقت ذاته، لم ترد معلومات مؤكدة حول حجم الأضرار أو الإصابات، بينما يتابع الجيش الإسرائيلي الوضع عن كثب ويتخذ إجراءات احترازية في المناطق الحدودية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

كانت أفادت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت مبكر من صباح الخميس بأن "عدوانًا" إسرائيليًا استهدف مدينة اللاذقية الواقعة على البحر المتوسط. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما وصفته بالأهداف المعادية في أجواء المدينة.

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مستودعًا للذخيرة تابعًا لحزب الله اللبناني في مدينة اللاذقية.