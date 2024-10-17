نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "زائفة".. نجل شاه إيران يشكك في شعارات النظام الإيراني بشأن دعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمّل رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، النظام الإيراني مسؤولية الأزمات التي يعاني منها الشعب الإيراني والمنطقة، بل والعالم أيضًا. في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أكد بهلوي أن شعارات النظام الإيراني بشأن دعمه للقضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط ما هي إلا "زائفة". وأوضح أن النظام يستغل هذه القضايا لتحقيق مكاسب سياسية إقليمية على حساب الشعب الإيراني.

ضحايا السياسات الإيرانية

وأشار بهلوي إلى أن الفلسطينيين، كغيرهم في المنطقة، باتوا ضحايا للسياسات الإيرانية التي تستخدمهم كأداة لتحقيق طموحاتها الإقليمية. وأضاف أن الإيرانيين يعانون من نظام يركز جهوده على دعم ميليشيات ومجموعات متطرفة في الخارج، مثل "حماس" و"حزب الله"، فيما يتجاهل احتياجات شعبه. وذكر أن أموال الشعب الإيراني تُستخدم لتمويل مغامرات النظام في المنطقة، مما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد وانعدام الحريات الأساسية داخل البلاد.

تحدِّيات النظام الإيراني

في حديثه عن وضع إيران الداخلي، أشار بهلوي إلى أن النظام الإيراني يواجه تحديات كبيرة، مع تزايد الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام على السياسات الداخلية والخارجية للنظام. وأوضح أن الإيرانيين أدركوا أن النظام لا يعمل لصالحهم، بل يسعى لتعزيز نفوذه في المنطقة على حساب رفاهية الشعب. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشعب الإيراني من الإطاحة بهذا النظام وإحلال نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويحقق تنمية اقتصادية حقيقية.

فيما يتعلق بدور إيران في دعم الفصائل المسلحة في فلسطين ولبنان، أكد بهلوي أن النظام الإيراني يستخدم القضية الفلسطينية كوسيلة لتوسيع نفوذه الإقليمي، مستغلًا دعم الجماعات المتطرفة للحصول على تأييد شعبي في العالم العربي. وأوضح أن النظام لا يهتم حقًا بمصلحة الفلسطينيين بقدر اهتمامه بتحقيق أهدافه التوسعية، مشيرًا إلى أن إيران تمول حركات مثل "حماس" و"حزب الله" لزعزعة استقرار المنطقة.

أهمية التغيير السياسي

وفي ختام حديثه، شدد بهلوي على أهمية التغيير السياسي في إيران كخطوة أساسية نحو استقرار المنطقة. وأكد أن الحل يكمن في إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإيرانيين ويبني علاقات إيجابية مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي. وأعرب عن أمله في مستقبل أفضل للشعوب التي تسعى لتحقيق السلام والتنمية، بعيدًا عن الأنظمة التي تعتمد على نشر الفوضى لتحقيق أهدافها السياسية.