بايدن يحذر إيران من محاولات اغتيال ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر إيران من أي محاولة لاستهداف الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن مثل هذه المحاولة ستعتبر "عملًا حربيًا"، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

محاولة إيران لاغتيال ترامب

أفاد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتابع التهديدات الإيرانية ضد ترامب، مشيرًا إلى أن إيران قد عبرت بوضوح عن رغبتها في الانتقام لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي قُتل في ضربة أمريكية في يناير 2020، وفقًا لـ "AB NEWS".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن التحقيقات حول محاولة اغتيال ترامب لا تزال جارية، ولم يتم تحديد ضلوع أي متآمرين. من جانبه، ذكر المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، أن الجهاز يأخذ التهديدات على محمل الجد ويتعامل معها وفقًا لذلك، دون تقديم تفاصيل إضافية.

إيران ترفض الاتهامات

في المقابل، نفت إيران الاتهامات التي تشير إلى أنها تخطط لاغتيال ترامب. وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن هذه الاتهامات غير صحيحة ومغرضة، مشددًا على أن إيران ترفض بشدة أي علاقة لها بالهجوم المسلح الأخير على ترامب.

كما أكدت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أن الأحاديث حول خطة سابقة لاغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية هي اتهامات "لا أساس لها من الصحة".

محاولات سابقة لاغتيال ترامب

خلال الفترة الماضية، تعرض الرئيس السابق ترامب لعدة محاولات اغتيال، بما في ذلك إحدى المحاولات التي وقعت أثناء حديثه عن برنامجه الانتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أطلق عليه شخص النار.

وفي سبتمبر الماضي، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه تم القبض على مشتبه به بعد محاولة اغتيال ترامب في نادي جولف في فلوريدا. كما أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا مؤخرًا عن اعتقال رجل يحمل أسلحة بالقرب من تجمع انتخابي لترامب.