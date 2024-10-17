ألمانيا: شولتس لم يغير موقفه الرافض لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد شتيفن خيبيشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن المستشار أولاف شولتس لم يغير بعد لقائه فلاديمير زيلينسكي موقفه الرافض لانضمام أوكرانيا العاجل إلى حلف "الناتو".

وقال خيبيشترايت للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا توجد هناك تغييرات في الموقف الأساسي للمستشار الفدرالي والجمهورية الفدرالية".

وذكر أنه يوجد بين كييف وبرلين اتفاق بشأن الحفاظ على سرية تفاصيل الاجتماع بين شولتس وزيلينسكي، ولكن ردا على سؤال صحفي عن نشر "خطة" زيلينسكي التي تحتوي على بند حول دعوة أوكرانيا بشكل عاجل للانضمام إلى "الناتو"، قال إن موقف ألمانيا بهذا الشأن لم يتغير نتيجة لهذا الاجتماع.

واستقبل شولتس زيلينسكي في ألمانيا الجمعة الماضية. وعرض زيلينسكي على المستشارة خلال الاجتماع تفاصيل "خطة السلام" الخاصة به.

وفي وقت سابق، قدم زيلينسكي "خطة النصر" إلى برلمان بلاده. وأفادت صحيفة "سترانا" الإلكترونية بأن الخطة تضم 5 نقاط، بما في ذلك دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" قبل نهاية النزاع المسلح في أراضيها ووضع "حزمة ردع غير نووي" في أراضيها.