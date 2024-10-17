نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يقصف تجمعات لجنود في مسكفعام والعديسة ومركبا ويؤكد خوض مقاتليه اشتباكات في القوزح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله أن المقاومة الإسلامية قصف تجمعات لجنود في مسكفعام والعديسة ومركبا. وأكد خوض مقاتليه اشتباكات في بلدة القوزح بجنوب لبنان من نقطة الصفر.

وقال الحزب في بيانات منفصلة مساء اليوم الأربعاء إن مقاتليه "يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وتابع أن المقاومة الاسلامية التابعة للحزب "استهدفت عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 16-10-2024، تجمعًات لـ "جنود العدو الإسرائيلي" في مسكفعام وتجمع أخر بين بلدتي العديسة ومركبا بصليات صاروخية.

وأكد الحزب في بياناته أن ذلك يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

من جهة أخرى، دوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى.

وقالت بلدية صفد أن شظايا نتيجة اعتراض الصواريخ سقطت في الجزء الشمالي من المدينة.