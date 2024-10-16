نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزير الخارجية الإيراني يزور مصر غدًا في إطار الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مصر غدًا الخميس.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المصرية المستمرة لخفض التوتر والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

أوضح الدكتور عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء، أن مصر تواصل جهودها من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، سواء في غزة أو لبنان، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية.

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وتلعب مصر دورًا رئيسيًا في محاولة تحقيق الاستقرار من خلال التواصل مع مختلف الأطراف المعنية.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة عدد من الملفات المهمة خلال زيارة عراقجي، تركز على جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة.

يُذكر أن مصر تتخذ موقفًا حاسمًا في دعم السلام الإقليمي من خلال الوساطة في النزاعات والعمل على تعزيز الاستقرار في المناطق المضطربة.