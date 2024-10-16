نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة ملاطية جنوب تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في مدينة ملاطية جنوب تركيا.

حتى الآن، لم تصدر أي تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

تاريخ الزلازل في تركيا



تُعد تركيا واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم نظرًا لموقعها الجغرافي على خطوط الصدع الزلزالي.

وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير 2023، حيث بلغت قوة الزلزال الأول 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب.

امتد أثر الزلزال إلى سوريا المجاورة، ما أسفر عن أكثر من 51،000 قتيل و120،000 مصاب، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة في البلدين.

بعد مرور 9 ساعات فقط من الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر بقوة 7.5 درجة في منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش.

النشاط الزلزالي في تركيا



تسجل تركيا آلاف الزلازل سنويًا، حيث أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بوقوع نحو 33 ألف زلزال في عام 2020 وحده، من بينها 322 زلزالًا بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر.

ويرجع تكرار الزلازل في تركيا إلى موقعها الجغرافي الذي يجعلها من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم.

من المتوقع أن تستمر المتابعة والتقييم للوضع الحالي في مدينة ملاطية للتأكد من سلامة السكان والبنية التحتية، وسط حالة من القلق المتزايد بشأن النشاط الزلزالي في المنطقة.