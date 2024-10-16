نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زلزال قوي يهز تركيا.. ماذا يحدث الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 9 كم تحت الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم ترد بعد أي معلومات عن أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه ضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا.

من ناحيتها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب ملاطية وشعر به سكان ديار بكر.