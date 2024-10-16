‏وكالة سانا للأنباء: هزة أرضية تشعر بها محافظات الحسكة ودير الزور وحلب

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أحمد جودة - القاهرة - ‏أفادت وكالة سانا للأنباء، بهزة أرضية شعر بها محافظات الحسكة ودير الزور وحلب.

وأعلنت ‏هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة ملاطية شرق تركيا.

وفي وقت سابق، وقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.

ووقعت الهزة الثانية بقوة ٧ درجات بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش.