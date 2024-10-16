نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة سانا للأنباء: هزة أرضية تشعر بها محافظات الحسكة ودير الزور وحلب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة سانا للأنباء، بهزة أرضية شعر بها محافظات الحسكة ودير الزور وحلب.
وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة ملاطية شرق تركيا.
وفي وقت سابق، وقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.
ووقعت الهزة الثانية بقوة ٧ درجات بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش.