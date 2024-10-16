نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة ملاطية شرق تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة ملاطية شرق تركيا.

وفي وقت سابق، وقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.

ووقعت الهزة الثانية بقوة ٧ درجات بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش.

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".