العالم اليوم - هيئة البث الإسرائيلية أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من أسر 4 من عناصر حزب الله، بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة للحزب.

ولم يعرف بعد ما إذا كان هؤلاء الأسرى الأربعة هم أسرى جدد أم جميع من أسرتهم القوات الإسرائيلية من عناصر حزب الله في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، أسر 3 عناصر من حزب الله، مما يرفع عدد المقاتلين الذين أعلنت إسرائيل أسرهم منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر سبتمبر، إلى 4.

وأفاد الجيش في بيان بأنه عثر "على فتحة نفق تحت الأرض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله"، وقام بتطويق المكان الذي تحصّن داخله 3 عناصر "من قوة الرضوان (توصف بأنها وحدة النخبة في الحزب) مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة".

وأكد "القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيا.. ومن ثمّ نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل".