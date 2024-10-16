نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إسرائيل تراجع رسالة أمريكا بشأن "تحسين الوضع الإنساني" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقوم الحكومة الإسرائيلية حاليًا بمراجعة رسالة بعثتها الإدارة الأمريكية، تدعو فيها إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفقًا لتقرير محلل شبكة CNN باراك رافيد ووكالة "رويترز".

وصرح مسؤول إسرائيلي في واشنطن لـ "رويترز" بأن إسرائيل "تأخذ هذه المسألة بجدية"، مشيرًا إلى نيتها معالجة المخاوف التي أثارتها الرسالة مع المسؤولين الأمريكيين. كما أفاد رافيد، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أن الرسالة تخضع لـ "مراجعة شاملة" من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية.

تهديد المساعدات العسكرية الأمريكية

كانت إدارة بايدن قد أرسلت هذه الرسالة مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحسين الأوضاع في غزة خلال 30 يومًا، محذرة من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى انتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بالمساعدات العسكرية. الرسالة التي كتبها كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وجهت إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.