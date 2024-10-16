الرئيس الصيني: بكين مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة لواشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جينبينج قوله، اليوم الأربعاء، إن وجود شراكة ناجحة بين الصين والولايات المتحدة هي فرصة لكل من الدولتين لتمكين الأخرى من التنمية وليس عقبة.

وذكر تقرير إخباري بثه تلفزيون الصين المركزي أن شي قال في تصريحات ضمن رسالة إلى حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية لعام 2024 إن الصين «مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة. وهذا لن يفيد البلدين فحسب، بل العالم أيضا».