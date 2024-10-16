العالم اليوم - إسرائيل تسرع من تطوير تقنيات لمواجهة هجمات المسيرات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها تسرع من عملية تطوير تقنيات جديدة لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة.

وخلال عام من الحرب، تصدت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية ضد الهجمات الصاروخية والقاتلة، وفقا للأسوشيتد برس.

غير انه في بعض الأحيان، واجهت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية صعوبة في مواجهة الطائرات المسيرة، حيث كانت المركبات الجوية غير المأهولة مسؤولة عن عدة هجمات مميتة.

وكانت جماعة حزب الله شنت هذا الأسبوع هجوما بطائرة مسيرى استهدف موقعا للجيش الإسرائيلي قرب حيفا الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 جنود.

وقالت وزارة الدفاع إنها اختبرت عددا من التقنيات التي يتم تطويرها من قبل الشركات الإسرائيلية كجزء من "عملية تسريع" لإيجاد حلول جديدة.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستقوم بتحليل النتائج واختيار عدة تقنيات لمزيد من التطوير بهدف نشرها خلال الأشهر القادمة.