العالم اليوم - مقتل 5 أشخاص بقصف منزل في حي النصر غرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 5 أشخاص، فجر اليوم الأربعاء، في قصف الطيران الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الجيش الإسرائيلي قصف منزلا قرب "البرج الإيطالي" بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين، وإصابة آخرين.

وكانت مصادر طبية أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 42,344، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,013 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن مقتل 55 مواطنا، وإصابة 329 آخرين.