العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: ضرب أكثر من 140 هدفا لحزب الله من الجو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:33 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الفرقة 98 تواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم ضرب ما يزيد على 140 هدفا لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الفرقة 98 تواصل القيام بأنشطة عملياتية محدودة ومحلية وموجهة في جنوب لبنان ضد أهداف حزب الله و"البنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

وأشار إلى أنه "خلال اليوم الماضي تم القضاء على عشرات الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النار والغارات الجوية"، موضحا ان الجيش الإسرائيلي عثر على أسلحة عديدة، بما في ذلك صواريخ وقذائف هاون وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات تستهدف المجتمعات في شمال إسرائيل، بالإضافة إلى قنابل يدوية ومعدات عسكرية إضافية.

وكشف أنه تم ضرب أكثر من 140 هدفا لحزب الله من الجو، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة ومنصات الإطلاق الموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وفي غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قتل محمود المبحوح، الذي وصفه بأنه "قائد قوة الطائرات بدون طيار التابعة لحماس" في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن المبحوح وجه هجمات بطائرات بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه "في منطقة جباليا، قضت القوات على أكثر من 50 إرهابيا في مواجهات قريبة وغارات جوية خلال اليوم الماضي".