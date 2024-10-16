العالم اليوم - رئيس البلدية: روسيا تشن هجوما بمسيرات على كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:33 صباحاً - قال مسؤولان كبيران بالعاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تلغرام للمراسلة "ابقوا في الملاجئ". وأضاف أن الطائرات المسيرة متجهة نحو منطقة ترويشتشينا على مشارف كييف، وفقا لرويترز.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية بكييف على تلغرام إن وحدات الدفاع الجوي اشتركت في صد الهجوم.

ولم ترد أي معلومات بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وصدرت تحذيرات من الغارات الجوية في كل من كييف والمنطقة المحيطة بها والنصف الشرقي من أوكرانيا بأكمله منذ الساعة 1900 بتوقيت غرينتش تقريبا.

وكان الجيش الأوكراني قال أمس الثلاثاء إنه أسقط 12 من إجمالي 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل.

وذكرت القوات الجوية على تطبيق تلغرام أنه لم يتسن رصد مواقع 4 من الطائرات المسيرة التي لم تسقطها.

وأضافت أن القوات الروسية استخدمت 7 صواريخ من طرازي إس-300 وإس-400 في هجومها على منطقة ميكولايف، بالإضافة إلى صاروخين كروز من طراز كيه.إتش-59 في هجومها على منطقتي تشيرنيهيف وسومي.