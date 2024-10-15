العالم اليوم - إيران.. مقتل شخص في حريق بمصفاة نفط بخوزستان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، بمقتل شخص على الأقل في حريق اندلع بمصفاة بارس بترول شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية، فيما تستمر جهود السيطرة على الحريق.

وعزت سلطة خوزستان الحادث إلى "اصطدام ناقلة بخزانات بنزين. وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.

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