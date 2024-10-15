نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يسجل إطلاق نحو 30 قذيفة من لبنان خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 30 قذيفة من لبنان باتجاه إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية حسب بيان الجيش اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: "حتى الساعة 15:00 أطلقت منظمة "حزب الله" الإرهابية اليوم نحو 30 قذيفة من لبنان على الأراضي الإسرائيلية".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي تشكله منظمة "حزب الله" الإرهابية".

في المقابل، وخلال كلمة متلفزة له أعلن نائب الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم عن معادلة جديدة سيتبعها الحزب مع الجيش الإسرائيلي وتتمثل في "إيلام العدو"، مشددا على أن هذه المعادلة سوف تستمر.

وأكد قاسم أن "حزب الله" سيوسع دائرة استهداف المواقع العسكرية في إسرائيل، مبينا أن "الميدان هو الذي يعطي النتيجة وعلينا أن نصبر ونتحمل".

وفي وقا سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه أسقط الليلة الماضية مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".