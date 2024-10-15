نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الصحة اللبنانية "الحصيلة الإجمالية للشهداء" منذ بدء "العدوان الإسرائيلي" على لبنان، حتي يوم أمس الاثنين.

وفي التفاصيل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:

جنوب لبنان: 11 شهيدا و48 جريحا.

النبطية: 6 شهداء و31 جريحا.

البقاع: 3 شهداء و21 جريحا.

بعلبك - الهرمل: 18 جريحا.

الشمال: 21 شهيدا و6 جرحى".

وبذلك، بلغت "الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 41 شهيدا وإصابة 124 بجروح"، وفق "الصحة" اللبنانية.

كما "ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2350، والجرحى إلى 10906"، حسب الوزارة.

واندلع الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" قبل عام عندما بدأ الحزب إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل "إسنادا ودعما" لغزة في إطار الحرب الدائرة في القطاع، والتي اندلعت بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

واحتدم الصراع بشدة في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع واغتيالها عددا من كبار قادة "حزب الله"، وإرسالها قوات برية إلى مناطق في جنوب لبنان للتوغل، فيما يطلق "حزب الله" يوميا صواريخ على أهداف في إسرائيل، ويتصدى لمحاولة الغزو البري.