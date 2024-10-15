ماكرون: على نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، وذلك حسب تسريبات نشرتها صحيفة "لو باريزيان".

جاءت تصريحات ماكرون خلال اجتماع للحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء والذي تناول الأوضاع في لبنان التي تتعرض لهجوم إسرائيلي واسع، كما تأتي التصريحات بعد أيام قليلة من استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا، وإطلاق النار المتكرر من إسرائيل على قوات الأمم المتحدة "الخوذ الزرق" في جنوب لبنان.

وتقول الصحيفة أن تصريحات ماكرون لم يكن مقررا أن تنشر في وسائل الإعلام في بيان، وأن تسريبها سيؤدي إلى توتر مع تل أبيب.

وقالت الصحيفة أن ماكرون قال في الاجتماع "يجب على السيد نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، لذلك لا ينبغي له أن يحرر نفسه من قرارات الأمم المتحدة"، وذلك في تعليق للرئيس الفرنسي على الوضع في جنوب لبنان وإطلاق النار المتكرر من إسرائيل على قوات حفظ السلام، ما أدى لإصابة 4 منهم.

ويوم الجمعة الماضي، اعتبر إيمانويل ماكرون أنه "من غير المقبول على الإطلاق" أن تكون هذه القوة التابعة للأمم المتحدة "مستهدفة بشكل متعمد من قبل القوات الإسرائيلية"، وحذر من أن "فرنسا لن تتسامح مع المزيد من إطلاق النار" على قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

تصريحات الرئيس الفرنسي تزيد من التوتر على العلاقات المتوترة مع نتنياهو مؤخرا.

وفي 6 أكتوبر الماضي، انتقد نتنياهو دعوة ماكرون لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل المستخدمة في غزة.